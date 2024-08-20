Brent подорожала почти до 78 долларов за баррель

Котировки нефти перешли к росту днем во вторник, пытаясь восстановиться после резкого снижения накануне.

Котировки нефти перешли к росту днем во вторник, пытаясь восстановиться после резкого снижения накануне.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

К 15:11 по Баку октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,3 (0,39%), до $77,96 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,12 (0,16%), до $74,49 за баррель. Срок биржевого обращения сентябрьских фьючерсов истекает с завершением сессии во вторник. Более активно торгуемые октябрьские контракты дорожают на $0,2 (0,27%), до $73,86 за баррель.

Участники рынка следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера по итогам его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"С одной стороны, на рынке наблюдается пониженная ликвидность, с другой - комментарии госсекретаря Блинкена о возможном прекращении огня привели к сокращению хеджевых позиций, рассчитанных на случай скачка цен", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.