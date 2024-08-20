О нас

Brent подорожала почти до 78 долларов за баррель

Brent подорожала почти до 78 долларов за баррель Котировки нефти перешли к росту днем во вторник, пытаясь восстановиться после резкого снижения накануне.
Финансы
20 августа 2024 г. 16:03
Brent подорожала почти до 78 долларов за баррель

Котировки нефти перешли к росту днем во вторник, пытаясь восстановиться после резкого снижения накануне.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

К 15:11 по Баку октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,3 (0,39%), до $77,96 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,12 (0,16%), до $74,49 за баррель. Срок биржевого обращения сентябрьских фьючерсов истекает с завершением сессии во вторник. Более активно торгуемые октябрьские контракты дорожают на $0,2 (0,27%), до $73,86 за баррель.

Участники рынка следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера по итогам его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"С одной стороны, на рынке наблюдается пониженная ликвидность, с другой - комментарии госсекретаря Блинкена о возможном прекращении огня привели к сокращению хеджевых позиций, рассчитанных на случай скачка цен", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Brent rises to almost $78 per barrel

Другие новости из категории

Золото продолжает дорожать, обновляя исторический максимум
Золото продолжает дорожать, обновляя исторический максимум
20 августа 2024 г. 14:09
ЦБА выдал еще одной компании лицензию на деятельность страхового агента
ЦБА выдал еще одной компании лицензию на деятельность страхового агента
20 августа 2024 г. 11:01
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2024)
20 августа 2024 г. 09:17
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.08.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.08.2024)
20 августа 2024 г. 09:09
Активы суверенного фонда Саудовской Аравии достигли $925 млрд
Активы суверенного фонда Саудовской Аравии достигли $925 млрд
20 августа 2024 г. 02:19
Фонд аграрного страхования подвел итоги 7 месяцев текущего года
Фонд аграрного страхования подвел итоги 7 месяцев текущего года
19 августа 2024 г. 17:42
Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз
Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз
19 августа 2024 г. 15:41
Азербайджанская строительная компания увеличивает уставный капитал на 7%
Азербайджанская строительная компания увеличивает уставный капитал на 7%
19 августа 2024 г. 12:16
Чистая прибыль турецкой дочки PASHA Bank выросла на 84%
Чистая прибыль турецкой "дочки" PASHA Bank выросла на 84%
19 августа 2024 г. 11:27
В США призвали корректировать монетарную политику ФРС
В США призвали корректировать монетарную политику ФРС
19 августа 2024 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi