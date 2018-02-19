БОС предоставил автомобилистам возможность рассчитывать тарифы по договорам ОСАГО

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Владельцы автотранспортных средств отныне смогут самостоятельно рассчитывать страховые взносы по своим договорам обязательного страхования автогражданской ответственности.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), это стало возможно благодаря появлению новой онлайн услуги БОС, доступной по адресу hesabla.isb.az.

Водители смогут узнать подлежащую уплате сумму страхового взноса по выписанному полису ОСАГО после того, как введут на веб-сайте ряд параметров, таких как вид автотранспортного средства и личный коэффициент по системе Бонус-Малус. Получить информацию о своих бонусах и малусах автовладельцы могут у своих страховых компаний.

На веб-сайте также можно подробно ознакомиться с порядком расчета страхового тарифа по обязательному автострахованию. Так, первым делом важно знать, что взносы по обязательному страхованию устанавливаются государством и равны во всех страховых компаниях, так как они определяются системой, а не со стороны страховой компании. Следовательно, страховые взносы по договору обязательного страхования не могут отличаться в разных компаниях. Сумма взноса по договору ОСАГО формируется по простой формуле, путем умножения базового страхового тарифа, установленного в размере 50 манатов, коэффициента по виду автотранспортного средства и коэффициента страхователя по системе Бонус-Малус. Полученная в итоге цифра является суммой страхового взноса, подлежащей уплате по выписанному полису ОСАГО.

Коэффициенты по видам автотранспортных средств установлены в "Правилах определения страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств", размещенных на веб-сайте бюро.

Следующий пример наглядным образом демонстрирует формирование страхового взноса по полису ОСАГО: предположим, гражданин хочет застраховать в обязательном порядке собственный легковой автомобиль, оснащенный двигателем объемом в 2000 кубических сантиметров. Согласно правилам, коэффициент автотранспортного средства с таким объемом двигателя составляет 1.50. В течение последних нескольких лет этот гражданин неоднократно попадал в дорожно-транспортные происшествия, которые происходили по его вине, и вследствие этого его коэффициент по системе Бонус-Малус ухудшился до уровня 1.60. Страховой взнос по очередному своему договору ОСАГО он может рассчитать, умножив 50 манатный базовый тариф, коэффициент своего автомобиля по объему двигателя (1,50) и собственный коэффициент по системе Бонус-Малус (1,60). Полученная цифра 120 составит именно ту сумму в манатах, которую он должен будет выплатить страховой компании по очередному договору ОСАГО. Здесь следует отметить, что, несмотря на то, что гражданину в этот раз приходится оплатить такой высокий страховой тариф, в случае его безаварийного вождения в последующие годы, его коэффициент Бонус-Малуса улучшится из года в год, и он будет платить все меньшие суммы по будущим полисам обязательного страхования.

Следует отметить, что коэффициент каждого страхователя по системе Бонус-Малус определяется раз в год, 15 января, и бывает в силе до аналогичной даты следующего года.