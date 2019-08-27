Более 20 нарушивших финансовые правила в бюджетных организациях должностных лиц оштрафованы

В результате контрольных мероприятий, проведённых в первой половине года Службой финансового контроля министерства финансов обнаружены дополнительные или необоснованные выплаты в размере 756,8 тыс. манатов за счет не следования требованиям нормативно-правовых актов, за счет виновных лиц было обеспечено восстановление 299,9 тыс. манатов из этих средств, приостановлено продолжение необоснованных выплат.

Как сообщили Report в министерстве, в первой половине этого года были выполнены меры по контролю за расходами по назначению средств, выделенных на финансируемые из бюджета 2 районные исполнительные власти, 1 городское территориальное представительство, 1 учебное заведение, 2 общества с ограниченной ответственностью, в то же время бюджетные организации, расположенные в нескольких городах и районах.

В рамках контрольных мер в отношении должностных лиц, допустивших нарушение финансовых правил, были составлены протоколы в соответствии с Кодексом административных проступков, согласно статьям 410.1 и 410.2 Кодекса в отношении 21 должностного лица применены административные штрафы на сумму 20,5 тыс. манатов, обеспечено перечисление штрафов в госбюджет.