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Boeing разместит акции на сумму около 19 млрд долларов

Boeing разместит акции на сумму около 19 млрд долларов Boeing Co. анонсировала размещение обыкновенных и депозитарных акций, которое, как ожидается, позволит компании привлечь капитал на сумму около 19 млрд долларов.
Финансы
28 октября 2024 г. 15:56
Boeing разместит акции на сумму около 19 млрд долларов

Boeing Co. анонсировала размещение обыкновенных и депозитарных акций, которое, как ожидается, позволит компании привлечь капитал на сумму около 19 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в пресс-релизе Boeing.

Компания предложит инвесторам 90 млн обыкновенных акций. Стоимость бумаг, исходя из цены акций Boeing на закрытие рынка в пятницу (155,01 долларов), составляет 13,95 млрд долларов.

Кроме того, компания намерена продать депозитарные акции на сумму 5 млрд долларов.

Boeing также даст андеррайтерам возможность дополнительно разместить еще 13,5 млн обыкновенных акций и депозитарные акции на 750 млн долларов, отмечается в пресс-релизе.

Средства от размещения бумаг Boeing планирует направить на общекорпоративные цели, в том числе на погашение долга, пополнение оборотного капитала, инвестиции и финансирование дочерних компаний.

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Версия на английском языке Boeing set to raise $19 billion through share offerings

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