Bloomberg: Ryanair откажется от размещения акций на Лондонской фондовой бирже

Ирландский лоукостер Ryanair Holdings Plc заявил, что откажется от листинга на Лондонской фондовой бирже, став первой крупной компанией, которая осуществит делистинг в связи с Brexit. Тем более, что объемы торгов по акциям компании на бирже не покрывают и

Ирландский лоукостер Ryanair Holdings Plc заявил, что откажется от листинга на Лондонской фондовой бирже, став первой крупной компанией, которая осуществит делистинг в связи с Brexit. Тем более, что объемы торгов по акциям компании на бирже не покрывают издержки.

Об этом передает Report со ссылкой на Bloomberg.

Компания заявила, что решение связано с особенностями законодательства ЕС, в соответствии с которым авиаперевозчики, зарегистрированные на территории Евросоюза, должны принадлежать гражданам или организациям государств сообщества и контролироваться ими же.

Отметим, что сегодня акции Ryanair упали на 0,4%, а в этом году - на 0,6%.

Ryanair в 2020 году объем ее пассажироперевозок составил 51,7 млн человек.