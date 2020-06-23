Bloomberg: Экономика Китая вступила в рецессию

Экономика КНР вступила в рецессию.

Об этом передает Report со ссылкой на Bloomberg.

Согласно обзору CBB International, ВВП Китая снизился во втором квартале в годовом выражении на 6,8%, что свидетельствует о начале рецессии в экономике. Слабый мировой спрос является главным тормозом роста экономики КНР.

Отмечается, что также совсем незначительно улучшились по сравнению с первым кварталом основные экономические показатели, такие как прибыль промышленных компаний, капитальные затраты и розничные продажи.

Власти Китая на фоне пандемии коронавируса не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году.