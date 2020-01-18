Популярные криптовалюты продолжают рост

Наиболее популярные криптовалюты в пятницу продолжают идти в рост, и, по данным цифровой площадки Stormgain, темпы их укрепления достигают в среднем 2-3%.

Как передает Report, позитивной новостью для рынка стало сообщение о том, что биржа Gemini создала страховую компанию для защиты средств клиентов.

Теперь пользователи торговой платформы будут застрахованы от потенциальной потери криптовалюты из-за кражи или форс-мажорных обстоятельств. Помимо этого, хорошим известием для биткоина стало сообщение о том, что в сети этой криптовалюты прошла очень крупная транзакция - на 1,1 млрд долларов.

Кроме того, австралийский ученый Крейг Райт, называющий себя создателем биткоина, сообщил о получении данных, которые должны открыть ему доступ к 1,1 млн биткоинов на сумму в 9,6 млрд долларов.

Вероятно, в ближайшей перспективе рынок наиболее популярных криптовалют продолжит свое восходящее движение. Темпы роста будут небольшими, но, тем не менее, биткоин вскоре может преодолеть психологическую отметку 9000 долларов, Bitcoin Cash может подорожать до 350 долларов, Ethereum - до 175 долларов, XRP - до 0,24 доллара, а Litecoin - до 60 долларов