Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии изменились разнонаправленно.

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии изменились разнонаправленно.

Как передает Report, согласно данным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones поднялся на 85,73 пункта (+0,29%) и остановился на уровне 29 969,52. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 2,29 пункта (-0,06%), до отметки 3 666,72. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 27,82 пункта (+0,23%), до уровня 12 377,18.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 0,57%, до 45,57 долларов США за баррель. Цена фьючерсов на золото выросла на 0,82%, до 1 844,90 долларов США за тройскую унцию.