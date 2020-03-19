Moody's: Банковский сектор Азербайджана менее уязвим к нефтяным шокам, чем во время кризиса 2014-15 гг.

Банковский сектор нефтедобывающих стран СНГ - России, Казахстана и Азербайджана, менее уязвим к шоковому падению цен на нефть, чем во время кризиса 2014-15 гг.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в четверг отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

"Ужесточение регулирования после кризиса 2014–2015 годов в сочетании с улучшением собственного управления рисками банков и кредитного андеррайтинга привело к увеличению ликвидности, созданию капитальных буферов и снижению долларизации в банках, делая их менее уязвимыми к шокам цен на нефть в этот раз", - говорится в отчете.

По мнению авторов отчета, меры, принятые монетарными властями и банковскими регуляторами в трех странах в результате сложившейся ситуации на мировых рынках в 2020 году, были более мягкими, чем их реакция в течение 2014-15 годов: "Это означает, что власти трех стран могут ввести больше мер, от сдерживания до прямой поддержки правительства, если ситуация продолжит ухудшаться".

Moody's считает, что среди трех стран банковская система Азербайджана является самой долларизованной: 35% кредитов банковского сектора номинированы в иностранной валюте, по сравнению с 17% для обеих стран.

"Тем не менее, во всех трех странах долларизация банковского сектора существенно снизилась с 2014 года, частично в результате мер регулирования, направленных на ограничение рисков, связанных с кредитами в иностранной валюте. Например, в России регулирующие органы устанавливают 110-процентную долю риска для кредитов в иностранной валюте, выданных экспортерам, которые приносят достаточный доход в иностранной валюте для обслуживания своих кредитов и 130% риска по кредитам в иностранной валюте для нехеджированных заемщиков", - отмечается в сообщении.

В отчете говорится, что среди крупных рейтингуемых банков в России, Казахстане и Азербайджане степень долларизации кредитов варьируется от 0,2% от общего объема кредитов в АО «Каспий Банк» в Казахстане до 76% в ОАО Xalq Bank в Азербайджане: "Тем не менее, у Xalq Bank есть солидный буфер капитала, при этом коэффициент капитала первого уровня превышает нормативное требование на 14 процентных пунктов. В "Кредитном Банке Москвы", который занимает второе место по уровню долларизации, 35% всех кредитов деноминированы в иностранной валюте, а его буфер на 6,6 процентных пункта меньше нормативного минимума для капитала первого уровня".