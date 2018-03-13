Банковская система Великобритании переходит на Оpen Banking

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ HSBC первым из крупных британских банков планирует в апреле-мае выпустить приложение Connected Money, в котором пользователи смогут управлять своими счетами даже в сторонних банках.

Как сообщает Report со ссылкой на "Ведомости", это стало возможным благодаря новым правилам регулирования банковской отрасли, направленным на повышение конкуренции.

С начала года в Великобритании вступили в силу новые правила открытого банкинга (Оpen Banking), обязывающие банки предоставлять третьим лицам доступ к информации клиентов (с согласия последних). Это позволит этим организациям, например, технологическим компаниям или ритейлерам, предоставлять клиентам более подходящие для них финансовые услуги.

HSBC сделал повышение качества цифровых услуг приоритетной задачей для розничного бизнеса в Великобритании. В приложении ConnectedMoney будут такие функции, как анализ потребительских расходов и перевод небольших сумм на сберегательный счет клиента при совершении покупок.