Банки заплатили 321 млрд долларов штрафных санкций после кризиса 2007-2008 годов

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Банки во всем мире заплатили 321 млрд долларов штрафных санкций после кризиса 2007-200 8 годов до 2016 года.

Как передает Report, об этом сообщает Boston Consulting Group (BCG).

С 2011 года произошло значительное увеличение числа норм, которые банки должны отслеживать и соблюдать. Таким образом, как отмечается в документе, с 2011 года число таких норм увеличилось в три раза во всем мире, и в среднем в день появляется около 200 изменений в этих нормах. При этом регуляторы не намерены останавливаться и снижать число обязательных к соблюдению норм.

«Волна изменений в сфере регулирования продолжает нарастать, оказывая сильное влияние на стратегические и оперативное планирование деятельности банков. Решение проблем регулирования должно оставаться приоритетным направлением, иначе банки рискуют оказаться под значительным давлением от затрат, независимо от размера или ориентированности организации», — отметил один из соавторов доклада Герольд Грассхофф.

Банки, чтобы смягчить давление со стороны регуляторов и от постоянного роста нормативных установок, которые они обязаны соблюдать, должны усовершенствовать и повысить эффективность своей работы, и использовать технические инновации. Такие решения могут позволить большинству банков успешно функционировать после 2020 года.

BCG использовала в основе своего исследования данные более 300 розничных, коммерческих и инвестиционных банков, которые составляют около 80% банковских активов по всему миру.