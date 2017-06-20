Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Банк ВТБ (Азербайджан) внедрил новую услугу – систему онлайн-бронирования очереди, которая позволит клиентам регистрировать свое время посещения банка через сеть интернет.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, благодаря онлайн-бронированию клиенты смогут заказать удобное время для визита в банк, выбрав заранее также и нужный филиал для обслуживания.

Для заказа очереди клиентам необходимо на сайте банка перейти по ссылке http://vtb.az/personnel/Online-queue/ и пройти регистрацию по указанной ссылке. В ходе регистрации клиенту предлагается возможность выбора нужного филиала и услуги, которой он планирует воспользоваться в банке. Клиент также указывает дату и желаемое время посещения филиала.

После подтверждения резервации на электронный адрес клиента приходит сообщение с данными бронирования, в том числе и специальный уникальный код. Этот код необходимо будет ввести в терминал электронной очереди непосредственно в филиале банка за 15 минут до назначенного времени или не позднее, чем через 15 минут после назначенного для посещения банка времени. При вводе этого кода клиент получает номер, который позволяет ему обслуживаться в банке без очереди. Благодаря данной услуге клиенты смогут эффективно организовывать свой день, планируя посещение банка в удобном для них офисе в четко обозначенное время.