Банк ВТБ (Азербайджан) ищет страховщика

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлена до 7 июня 2017 года не позднее 16:00 в главный офис банка по адресу г.Баку, пр. Хатаи 38.