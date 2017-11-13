Bank VTB (Azerbaijan) запускает акцию по ипотеке

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) запустил предновогоднюю акцию, в рамках которой клиенты могут получить ипотечный кредит по сниженной процентной ставке.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, теперь кредит предоставляется по линии Азербайджанского ипотечного фонда с годовой ставкой всего 7%.

Отметим, что ипотечный кредит по линии Азербайджанского ипотечного фонда выдается гражданам Азербайджана сроком от 3-х до 25-и лет. Первоначальный взнос по ипотеке составляет минимум 20%. Срок действия акции - до 31 декабря 2017 года.

Напомним, что для определенной категории жителей (члены семьи шехида, национальные герои, вынужденные переселенцы или лица, приравненные к ним, лица, работающие на государственной службе не менее 3-х лет, имеющие докторскую или кандидатскую ученую степень, особые заслуги в спорте) доступна государственная ипотечная программа, предусматривающая льготное ипотечное кредитование. Процентная ставка по льготному ипотечному кредиту составляет 4%, а первоначальный взнос - минимум 15%. При льготном кредитовании сумма кредита не превышает 100 тыс. манатов и выдается на срок до 30 лет. Каждая семья имеет право воспользоваться льготным ипотечным кредитом только один раз.