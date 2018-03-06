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    Bank VTB (Azerbaijan) объявляет тендер

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) объявляет тендер на приобретение пластика для изготовления платежных карт.

    Об этом Report сообщили в банке.

    С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе банка по адресу пр. Хатаи, 38, "Меценат Плаза". Конкурсная заявка должна быть представлена до 14 марта не позднее 16:00 в головной офис банка.

    Контактное лицо - секретарь тендерного комитета Эльшан Махмудов

    Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 1233); моб.: (055) 055 212-03-31). 

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