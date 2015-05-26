 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Bank Technique опроверг информацию об арестах

    Bank Technique: Распространенная информация является ложью

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Распространяемая в последние дни рядом СМИ информация об арестах и скандальных событиях в ОАО Bank Technique является ложью и не отражает действительность.

    Как передает Report со ссылкой на официальную информацию банка, никто из руководящих банковских работников, рядовых сотрудников не был вызван на допрос, задержан или арестован органами правопорядка: "Распространенная информация является ложью".

    В заявлении банка говорится, что Bank Technique осуждает распространение подобной предвзятой информации, и, учитывая нанесение ущерба имиджу и создание негативного мнения среди общественности, предпримет необходимые шаги в рамках закона.

    "Банк призывает представителей прессы сохранять профессиональный уровень, следовать положениям "Закона о СМИ", - сообщили в банке. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi