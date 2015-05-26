​Bank Technique опроверг информацию об арестах

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Распространяемая в последние дни рядом СМИ информация об арестах и скандальных событиях в ОАО Bank Technique является ложью и не отражает действительность.

Как передает Report со ссылкой на официальную информацию банка, никто из руководящих банковских работников, рядовых сотрудников не был вызван на допрос, задержан или арестован органами правопорядка: "Распространенная информация является ложью".

В заявлении банка говорится, что Bank Technique осуждает распространение подобной предвзятой информации, и, учитывая нанесение ущерба имиджу и создание негативного мнения среди общественности, предпримет необходимые шаги в рамках закона.

"Банк призывает представителей прессы сохранять профессиональный уровень, следовать положениям "Закона о СМИ", - сообщили в банке.