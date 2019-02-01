Bank Respublika запускает специальную акцию для молодежи

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Банк Республика запускает двухнедельную специальную акцию "2 февраля - День молодежи".
В рамках кампании банк предлагает специальные предложения, которые будут соответствовать желаниям молодежи.
Таким образом, в рамках кампании лица моложе 35 лет смогут воспользоваться кредитной и такситной картами банка без комиссии за оформление.
Продукт "Кредитная линия" предлагается на 12 месяцев с максимальной суммой 10 000 манатов и без комиссии. При сумме до 3 000 манатов поручителей не требуется. Основным преимуществом данного продукта является то, что он имеет льготный период до 45 дней по наличным и безналичным операциям.
Кроме того, молодые люди смогут получить такситную карту PayKart, котрая выдаётся на 5 лет с комиссией 0%. PayKart обеспечивает оплату всех потребностей, создавая возможность для беспроцентных покупок во многих ваших любимых брендах.
Обладатели любых банковских карт от Банка Республика в подарок получают бесплатное подключение к услугам Mobil Şöbə и İnternet Şöbə.
Отметим, что акция продлится с 1 по 15 февраля.
Также, все клиенты банка с легкостью и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку на официальном сайте банка, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 24 59 144.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144
Economic DepartmentАвтор новости