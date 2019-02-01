Bank Respublika запускает специальную акцию для молодежи

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Банк Республика запускает двухнедельную специальную акцию "2 февраля - День молодежи".

В рамках кампании банк предлагает специальные предложения, которые будут соответствовать желаниям молодежи.

Таким образом, в рамках кампании лица моложе 35 лет смогут воспользоваться кредитной и такситной картами банка без комиссии за оформление.

Продукт "Кредитная линия" предлагается на 12 месяцев с максимальной суммой 10 000 манатов и без комиссии. При сумме до 3 000 манатов поручителей не требуется. Основным преимуществом данного продукта является то, что он имеет льготный период до 45 дней по наличным и безналичным операциям.

Кроме того, молодые люди смогут получить такситную карту PayKart, котрая выдаётся на 5 лет с комиссией 0%. PayKart обеспечивает оплату всех потребностей, создавая возможность для беспроцентных покупок во многих ваших любимых брендах.

Обладатели любых банковских карт от Банка Республика в подарок получают бесплатное подключение к услугам Mobil Şöbə и İnternet Şöbə.

Отметим, что акция продлится с 1 по 15 февраля.

Также, все клиенты банка с легкостью и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку на официальном сайте банка, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 24 59 144.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144