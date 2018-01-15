Bank Respublika продлевает кампанию по наличному кредиту

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Bank Respublika продлевает срок кампании, по условиям которого банк дарит специальные подарочные карты клиентам, взявшим наличные кредиты, до конца января.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

В зависимости от суммы кредита подарочные карты будут выдаваться в размере 20, 50, 100 и 150 манат. Подарочную сумму обладатели данных карт смогут реализовать в сети партнеров (точки продаж, где установлены POS-терминалы банка, а также в партнерской сети PayKart Bonus - https://www.paykart.az/page/7).

Для получения данного кредита клиентам, имеющим официальное место работы, достаточно предъявить удостоверение личности. Напоминаем, что максимальная сумма кредита составляет 10 000 манат со сроком до 36 месяцев. Кредит до 5 000 манат может быть выдан и без поручителей.

Для оформления наличного кредита можно обратиться в любой из филиалов или подать заявку онлайн через сайт банка.

Получить подробную информацию о кредите можно по ссылке: https://goo.gl/RTgRmG