Маннапбеков: АБР обновляет бизнес-план по Азербайджану - ЭКСКЛЮЗИВ

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Азиатский банк развития (АБР) планирует обновить бизнес-план по Азербайджану с учетом новых приоритетов страны по привлечению внешних заимствований.

Об этом сказал Report глава представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

«В течение июня мы планируем доработать его и выйти на финишную черту, так как работа в этом направлении уже велась. Затем будет проведено его согласование, в любом случае значительная часть уже утвержденного бизнес-плана сохранится, могут быть внесены кое-какие изменения», - сказал Н.Маннапбеков.

Напомним, что 1 июня по инициативе Азиатского банка развития состоялась видеоконференция между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом банка Масацугу Асакавой, вице-президентом Шиксином Ченом и другими представителями руководства банка.

В ходе видеоконференции глава государства сказал, что Азербайджан хочет привлечь АБР к реализации проектов в сферах возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и железнодорожного транспорта.

«В настоящее время мы активно работаем над возобновляемыми источниками энергии. В январе 2020 года уже были подписаны два предварительных договора с двумя функционирующими в этой области крупными компаниями. Общий объем производства энергии составит 400 мегаватт. Инвестиции полностью поступят из-за рубежа, будут две электростанции - солнечная и ветряная. Учитывая, что у нас достаточно солнечных и ветряных источников энергии, мы имеем планы по развитию данного сектора. Поэтому я бы хотел, чтобы вы рассмотрели этот вариант», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства также сообщил, что Азербайджан в настоящее время ведет работу по восстановлению железнодорожной инфраструктуры от границы с Россией до границы с Ираном.

"Нам необходима современная железнодорожная система, которая станет частью коридора Север-Юг. Хотел бы попросить вас рассмотреть и этот проект. В ходе дальнейших контактов вам может быть предоставлена более подробная информация о проделанной работе и наших планах", - сказал глава государства, обращаясь к руководству банка.

Ильхам Алиев сообщил, что качество железной дороги на территории Азербайджана от границы Ирана до границы с Россией не очень хорошее: «Поэтому для увеличения скорости поездов мы уже инвестировали некоторые средства и планируем осуществить это, так как может случиться так, что нашей действующей инфраструктуры будет недостаточно, чтобы справиться со всеми грузами. Сегодня на нашей границе с Россией уже наблюдаются пробки, так как рост экспортных товаров из Азербайджана и Ирана уже не позволяет перевозить их грузовыми автомобилями».

Глава государства также сказал, что Азербайджан планирует привлечь кредит АБР в размере около 100 млн долларов США на развитие системы ирригации в Нахчыванской Автономной республике (НАР).

"Проект орошения в Нахчыване уже очень близок к согласованию. Мне сказали, что общая сумма кредита составит примерно 100 млн долларов США. Считаю, что это принесет большую пользу развитию сельского хозяйства в Нахчыване", - сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана также предложил АБР рассмотреть возможность участия в финансировании проектов по улучшению системы ирригации на всей территории республики: "В настоящее время мы оцениваем ситуацию и видим, что столкнулись с огромными потерями воды. В некоторых случаях из-за устаревшей инфраструктуры и неэффективной системы управления водой мы теряем 40-50% воды. Поэтому была создана специальная правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра. Она оценит весь наш водный потенциал и определят приоритеты: какую работу необходимо проделать и какие инвестиции вложить. Кроме этого, планируем принять Госпрограмму по развитию орошения и обеспечению его большей эффективности».

Президент подчеркнул, что Азербайджан ведет переговоры с АБР по финансированию проектов в сфере обеспечения доступа малых и средних предприятий к кредитным ресурсам и развития профессионального образования.

«Я уверен, что стремительный рост неэнергетического сектора будет продолжаться, а для этого нам понадобятся хорошие специалисты, способные вести данный бизнес. Поэтому я активно поддерживаю то, что мы занимаемся профессиональным образованием. Кроме того, очень полезна ваша помощь частному сектору посредством оказания поддержки малым и средним предприятиям в местной валюте. Как вам известно, наша стратегия заимствований очень консервативна, и это позволит нам брать в долг в собственной национальной валюте», - добавил глава государства.

В свою очередь глава банка Масацугу Асакава выразил готовность АБР оказать поддержку диверсификации экономики и ее восстановления от коронавирусной пандемии COVID-19: "Мы готовы оказать продолжительную поддержку в ускорении диверсификации экономики Азербайджана и ее восстановления от коронавируса. По итогам 4 месяцев 2020 года у Азербайджана стабильные макроэкономические риски, но есть определенные риски для экономики на вторую половину текущего года", - сказал Асакава.

Отметим, что Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов и технической помощи на сумму более 5 млрд долларов США.