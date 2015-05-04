​Азиатский банк развития выделил Непалу 40 млн. долларов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ На прошедшем сегодня заседании Совета директоров Азиатского банка развития (АБР) приняли решение оказать Непалу финансовую помощь в размере 40 млн. долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, который добавил, что помощь будет продолжена.

По словам министра, на мероприятии также рассмотрели ряд стоящих на повестке вопросов: "Было также решено провести 50-ое заседание Совета директоров Азиатского банка развития в мае 2017 года в Японии".

Напомним, что 49-ое заседание Совета директоров пройдет 2-5 мая 2016 года во Франкфурте (Германия).