"Азерпочт" выплатил 8 млн манатов компенсаций по долларовым кредитам

ООО "Азерпочт" при министерстве транспорта, связи и высоких технологий с 22 по 25 апреля выплатило компенсацию в размере 8 444 074 манатов 31 336 клиентам небанковских кредитных организаций и находящихся в процессе ликвидации банков.

Как сообщает Report, это клиенты, которым полагается менее 500 манатов. Платежи были произведены в 1 497 почтовых отделениях.

После 1 мая клиентам начнется выдача компенсаций в размере более 500 манатов. Они смогут получить деньги в безналичной форме (на карте) в 77 почтовых отделениях.

Согласно списку, предоставленному Палатой надзора за финансовыми рынками, "Азерпочт" выдаст компенсации около 121 тыс. граждан. Наличными получат деньги 77 тыс. человек (сумма компенсации меньше 500), посредством карт – 45 тыс. (выше 500 манатов).