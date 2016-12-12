“Азеришыг” увеличивает уставный капитал на 42%

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками зарегистрировала дополнительный выпуск 131 050 000 обыкновенных акций (AZ1001001176) ОАО “Азеришыг” объемом 262,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, акции будут размещены методом закрытой подписки.

Тем самым уставный капитал ОАО “Азеришыг” увеличиться на 42,1% - до 885 633 532 манатов, а количество акций достигнет 442 816 766 единиц.

Напомним, что в феврале этого года Кабмин внес поправки в свое решение об утверждении устава и структуры ОАО “Азеришыг”. Поправка предусматривает рост капитала компании, в связи с чем и осуществляется новая эмиссия. До сегодняшнего дня уставный капитал компании был равен 623 533 532 манатам, количество акций - 311 766 766 единиц.