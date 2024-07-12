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Азербайджанское кредитное бюро за 5 лет получило 177 млн запросов

Азербайджанское кредитное бюро за 5 лет получило 177 млн запросов ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (АКБ) за 2018-2023 годы деятельности получило 177,4 млн запросов.
Финансы
12 июля 2024 г. 10:01
Азербайджанское кредитное бюро за 5 лет получило 177 млн запросов

ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (АКБ) за 2018-2023 годы деятельности получило 177,4 млн запросов.

Как сообщает Report, из них 172,1 млн были обычными (в том числе 139,6 млн - массовыми), а 5,3 млн - скоринговыми запросами.

Только за прошлый год в АКБ поступило 53,5 млн обычных запросов, в том числе 41 млн массовых, что соответственно в 2,2 и 2,4 раза меньше, чем годом ранее. За год количество скоринговых запросов сократилось в 6,6 раза до 0,7 млн.

"Азербайджанское кредитное бюро" создано 15 января 2018 года. Его уставный капитал составляет 2 млн манатов. Учредителями бюро являются 8 банков с долей по 12,5% каждый - “Международный банк Азербайджана“, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, PAŞA Bank, Rabitəbank, Unibank и Ziraat Bank.

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Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​"Azərbaycan Kredit Bürosu" 5 il ərzində 177 milyon sorğu qəbul edib

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