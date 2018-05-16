Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд увеличил чистую прибыль

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Общие активы Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на 1 января текущего года составили 958,384 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Фонда, это на 38,5% больше по сравнению с показателем на 1 января прошлого года.

683,691 млн манатов активов структуры составили ипотечные кредиты. В 2017 году кредитный портфель Фонда вырос на 27,2%.

За отчетный период общие обязательства Фонда выросли на 58,5% - до 545,194 млн манатов, в том числе стоимость выпущенных ценных бумаг выросла на 59,6% - до 538,59 млн манатов. Общий капитал увеличился на 18,7% - до 413,19 млн манатов, в том числе уставный капитал увеличился на 19,1% и достиг 366 млн манатов.

Фонд завершил 2017 год с чистой прибылью в 15,056 млн манатов. Это в 2,1 раза больше по сравнению с предыдущим годом.