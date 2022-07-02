Азербайджанский банк выплатит акционерам дивиденды в размере 125 млн манатов

ОАО "Международный банк Азербайджана" выплатит своим акционерам дивиденды в размере 125 миллионов манатов с прибыли за предыдущий год.

ОАО "Международный банк Азербайджана" выплатит своим акционерам дивиденды в размере 125 миллионов манатов с прибыли за предыдущий год.

Об этом сообщили Report в банке.

Решение по этому поводу было принято на традиционном общем собрании акционеров МБА, состоявшемся 30 июня. На собрании был принят финансовый отчет за 2021 год, утвержденный внешним аудитором Банка и рекомендованный Аудиторским комитетом, а также рассмотрен вопрос об аннулировании отзываемых акций кредитной организации и принято соответствующее решение.

МБА основан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 1 миллиард 241 287 миллионов манатов. 91,4% акций банка принадлежат Министерству финансов, 3,76% — Государственной службе по вопросам имущества при Минэкономики, 0,23% — небанковской кредитной организации (НКО) ЗАО "Аграркредит", 4,61% — физическим и юридическим лицам.