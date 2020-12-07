Азербайджанские и турецкие страховщики начали официальное сотрудничество

Стороны договорились создать страховой форум тюркских стран

Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) дала старт официальному сотрудничеству со страховым союзом Турции (TSB).

Как сообщает Report, между двумя структурами был подписан меморандум.

Стороны договорились о налаживании двусторонних отношений, обмене кадрами и опытом в сфере страхования, использовании турецкого опыта в формировании новой продуктовой стратегии на страховом рынке Азербайджана и принятии мер по внедрению турецкого опыта перестрахования в Азербайджане.

Один из проектов, который будет реализован в рамках двустороннего сотрудничества, заключается в организации совместного страхового форума тюркских стран по инициативе и при поддержке именно этих двух структур в постпандемический период.