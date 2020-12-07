Азербайджанские и турецкие страховщики начали официальное сотрудничество

Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) дала старт официальному сотрудничеству со страховым союзом Турции (TSB).
Как сообщает Report, между двумя структурами был подписан меморандум.
Стороны договорились о налаживании двусторонних отношений, обмене кадрами и опытом в сфере страхования, использовании турецкого опыта в формировании новой продуктовой стратегии на страховом рынке Азербайджана и принятии мер по внедрению турецкого опыта перестрахования в Азербайджане.
Один из проектов, который будет реализован в рамках двустороннего сотрудничества, заключается в организации совместного страхового форума тюркских стран по инициативе и при поддержке именно этих двух структур в постпандемический период.