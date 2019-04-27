Азербайджан значительно повысил объем товарооборота с соседними странами

В январе-марте этого года объем товарооборота Азербайджана с соседними странами составил 1 млрд 858,166 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистические данные Государственного таможенного комитета, по сравнению с январем-мартом 2018 года это на 510,530 млн долларов или 37,9% больше.

В январе-марте этого года объем товарооборота Азербайджана с Ираном составил 230,637 млн долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года это больше на 162,235 млн долларов или в 3,4 раза.

В товарообороте Азербайджана с Ираном 11,007 млн долларов пришлись на долю экспорта, 219,631 млн долларов – импорта. В результате в товарообороте с южным соседом образовалось отрицательное сальдо в размере 208,624 млн долларов, что по сравнению с первым кварталом предыдущего года на 152,404 млн долларов или в 3,7 раза больше. Доля товарооборота Азербайджана с Ираном в общем внешнеторговом обороте равна 3%.

В январе-марте этого года объем товарооборота Азербайджана с братской Турцией составил 812,341 млн долларов. Это по сравнению с первым кварталом прошлого года на 239,239 млн долларов или 41,7% больше.

В структуре товарооборота между двумя странами 504,900 млн долларов пришлись на долю экспорта, 307,441 млн долларов – импорта. Образовалось положительное сальдо в размере 197,459 млн долларов. По сравнению с первым кварталом предыдущего года это на 51,672 млн долларов или в 3,8 раза больше. Доля товарооборота Азербайджана с Турцией в общем внешнеторговом обороте составляет 10,7%.

Азербайджан с северным соседом Россией в январе-марте этого года внешнеторговые операции на сумму 562,704 млн долларов. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65,109 млн долларов или 13,08% больше.

В товарообороте Азербайджана с этой страной 124,981 млн долларов пришлись на долю экспорта, 437,723 млн долларов – импорта. В результате за первые три месяца этого года образовалось отрицательное сальдо в размере 372,742 млн. долларов, что по сравнению с первыми тремя месяцами предыдущего года на 110,337 млн долларов или 42% больше. Доля товарооборота Азербайджана с Россией в структуре общего внешнеторгового оборота составляет 7,4%.

В январе-марте этого года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил 172,669 млн долларов, что по сравнению с январем-мартом 2018 года на 61,199 млн долларов или 55% больше.

В товарообороте Азербайджана с этой страной 159,021 млн долларов пришлись на экспорт, 13,648 млн долларов – импорта. В результате за этот период образовалось положительное сальдо в размере 145,373 млн долларов, что по сравнению с январем-мартом 2018 года на 63,768 млн долларов или 78,1% больше. Доля товарооборота Азербайджана с Грузией в общем внешнем товарообороте составляет 2,3%.

За три месяца этого года товарооборот между Азербайджаном и соседним Казахстаном составил 67,581 млн долларов. Это по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9,651 млн долларов или 16,7% больше. Из этой суммы 4,473 млн долларов пришлись на долю экспорта, 63,108 млн долларов – импорта. В результате образовалось отрицательное сальдо в размере 58,635 млн долларов, что по сравнению с январем-мартом прошлого года на 20,505 млн долларов или 53,8% больше. Доля товарооборота Азербайджана с Грузией в общем внешнеторговом обороте составляет 2,1%.

В первом квартале 2019 года Азербайджан осуществил с соседним Туркменистаном внешнеторговые операции в размере 12,233 млн долларов. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года это на 26,814 млн долларов или 68,7% меньше. В объеме товарооборота с Туркменистаном 3,667 млн долларов пришлось на долю экспорта, 8,566 млн. долларов – импорта. Отрицательное сальдо составило в размере 4,899 млн долларов, что по сравнению с первым кварталом прошлого года меньше на 23,985 млн долларов или 5,9%. Доля товарооборота Азербайджана с Туркменистаном в общем внешнем товарообороте составляет 0,35%.

Отметим, что в январе-марте этого года самым крупным торговым партнером Азербайджана среди соседних стран стала Россия. Самым мелким торговым партнером продолжает оставаться Туркменистан.