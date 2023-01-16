Азербайджан занял 93-е место в мире по ВВП на душу населения

Азербайджан занял 93-е место в мире по ВВП на душу населения

В 2022 году Азербайджан занял 93-е место в мире по величине валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения (6 842 доллара США).

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По итогам 2022 года Азербайджан занял 93-е место в мире по величине валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения (6 842 доллара США). Об этом сообщает Report со ссылкой на данные агентства RankingRoyals. В составленный организацией список вошла 181 страна. 1-е место занял Люксембург (127 673 доллара США), а 181-е – Бурунди (293 доллара США). Среди соседних Азербайджану стран Иран занял 48-е место (23 034 доллара США), Россия - 66-е (14 665 доллара США), Турция - 82-е (9 961 доллар США), Грузия - 96-е (6 770 долларов США), Армения - 104-е (5 972 долларов США). Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Azerbaijan ranks 93rd in world in terms of GDP per capita