Азербайджан выступает против принудительной консолидации банков

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ "Мы против принудительной консолидации банков".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы.

"Будучи регулятором, мы считаем неудачной попытку объединения 2-3 банков, страховых компаний, организаций. Эта практика не оправдала себя. Принудительное объединение двух групп приводит к проблемам в управлении. Проблемы накладываются друг на друга, а суть и ответственность не меняются. В процессе оздоровления банковского сектора мы опираемся на мировой опыт", - добавил Р.Асланлы.

По его словам, Палата провела основательную диагностику банковского сектора и разработала политику оздоровления: "Существуют банки системного значения, банкротство которых повлияет не только на клиентов, но и на финансовый сектор и экономику. Мы подготовили проект господдержки таким банкам в случае необходимости. Решение принято уже по двум банкам. Международному банку Азербайджана выделяются средства в нужном объеме".

Р.Асланлы также подчеркнул, что были предприняты попытки спасения Bank Standard: "Однако в процессе стало ясно, что расходы на оздоровление банка лягут двойным бременем на плечи налогоплательщиков. Застрахованные вклады полностью компенсируются".