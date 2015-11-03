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    ​Азербайджан выполнил финансовое обязательство перед системой "Зеленая карта"

    БОС дал старт этапу подписания двусторонних договоров со странами-участницами системы Зеленая карта

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Бюро обязательного страхования Азербайджана (БОС) выполнило "Требования по финансовым гарантиям, предъявляемым к членам Совета страховых бюро с переходным статусом" системы "Зеленая карта". Об этом сообщили Report в БОС.

    По информации, в Совет страховых бюро была предоставлена финансовая гарантия в размере 5 млн. евро, а также программа перестрахования, которые были приняты Советом.

    Отметим, что БОС дал старт этапу подписания двусторонних договоров со странами-участницами системы "Зеленая карта". 

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