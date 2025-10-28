Азербайджан внедрил систему обмена конфиденциальными страховыми данными

Азербайджан внедрил новую информационную систему, позволяющую безопасно обмениваться конфиденциальными страховыми данными.

Как сообщает Report, об этом заявил глава департамента Бюро обязательного страхования на саммите страховых технологий тюркских государств Insurtech-2025.

По его словам, теперь часть данных, которые ранее считались строго конфиденциальными, может передаваться страховым компаниям с согласия граждан.

"Создана специальная информационная система, которая позволяет точнее рассчитывать риски при полном соблюдении принципов конфиденциальности", - отметил Исмаилов.

Он добавил, что также изменен порядок предоставления документа "Форма 4", требуемого при страховых случаях. Если раньше документ предоставлялся только компании, регулирующей конкретный страховой случай, то теперь - с согласия клиента - он может быть доступен и другим страховым организациям.