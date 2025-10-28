Азербайджан внедрил систему обмена конфиденциальными страховыми данными

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Финансы
    • 28 октября, 2025
    • 13:20
    Азербайджан внедрил новую информационную систему, позволяющую безопасно обмениваться конфиденциальными страховыми данными.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава департамента Бюро обязательного страхования на саммите страховых технологий тюркских государств Insurtech-2025.

    По его словам, теперь часть данных, которые ранее считались строго конфиденциальными, может передаваться страховым компаниям с согласия граждан.

    "Создана специальная информационная система, которая позволяет точнее рассчитывать риски при полном соблюдении принципов конфиденциальности", - отметил Исмаилов.

    Он добавил, что также изменен порядок предоставления документа "Форма 4", требуемого при страховых случаях. Если раньше документ предоставлялся только компании, регулирующей конкретный страховой случай, то теперь - с согласия клиента - он может быть доступен и другим страховым организациям.

    Azərbaycanda konfidensial məlumatların sığorta şirkətləri ilə paylaşılması üçün yeni sistem hazırlanıb

