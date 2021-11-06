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Азербайджан в следующем году потратит на оплату труда более 8 млрд манатов

Азербайджан в следующем году потратит на оплату труда более 8 млрд манатов Расходы на оплату труда составят 27,1% расходов госбюджета Азербайджана или 8 097,3 млн манатов.
Финансы
6 ноября 2021 г. 11:55
Азербайджан в следующем году потратит на оплату труда более 8 млрд манатов

Расходы на оплату труда составят 27,1% расходов госбюджета Азербайджана или 8 097,3 млн манатов.

Как сообщает Report, этот вопрос отражен в законопроекте "О госбюджете на 2022 год”.

Согласно документу, это на 22,7% больше, чем утвержденный прогноз на 2021 год.

Кроме того, в следующем году на приобретение товаров (работ и услуг) будет направлено 6 380,7 млн манатов (на 14,2% больше), на выплату процентов - 632,3 млн манатов (на 1% больше), на выплату субсидий - 1 440,2 млн манатов, на выплату грантов - 453,7 млн манатов, на социальные выплаты - 3 674,1 млн манатов, на приобретение нефинансовых активов - 8 024,8 млн манатов, на операции по финансовым активам - 8,2 млн манатов, на операции по финансовым обязательствам будет направлено 1 167,7 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gələn il əməyin ödənişinə 8 milyard manatdan çox pul xərcləyəcək

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