О нас

Азербайджан увеличивает расходы на оборону и нацбезопасность в 2025 году до 8,55 млрд манатов

Азербайджан увеличивает расходы на оборону и нацбезопасность в 2025 году до 8,55 млрд манатов 11^18
Финансы
16 декабря 2024 г. 11:33
Азербайджан увеличивает расходы на оборону и нацбезопасность в 2025 году до 8,55 млрд манатов

Правительство Азербайджана приняло решение увеличить бюджетные расходы на оборону и национальную безопасность в 2025 году до 8 млрд 555 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил в понедельник министр финансов Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год" в третьем чтении.

По его словам, правительство после второго чтения рекомендовало ряду юридических лиц публичного права обеспечить свои расходы не за счет средств государственного бюджета, а в большей степени за счет собственных доходов путем мобилизации потенциала дополнительных поступлений.

По его словам, в результате высвобождается порядка 159 млн манатов, которые будут направлены на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по укреплению обороны и национальной безопасности Азербайджана. "Таким образом, общая сумма расходов на оборону и национальную безопасность, предусмотренная в государственном бюджете на 2025 год, достигнет 8 млрд 555 млн манатов", - подчеркнул С.Шарифов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan increases defense and national security expenses by nearly 160M manats for 2025
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gələn il üçün müdafiə və milli təhlükəsizlik xərclərini daha 159 milyon manat artırır

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi