Азербайджан увеличивает расходы на оборону и нацбезопасность в 2025 году до 8,55 млрд манатов

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Правительство Азербайджана приняло решение увеличить бюджетные расходы на оборону и национальную безопасность в 2025 году до 8 млрд 555 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил в понедельник министр финансов Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год" в третьем чтении.

По его словам, правительство после второго чтения рекомендовало ряду юридических лиц публичного права обеспечить свои расходы не за счет средств государственного бюджета, а в большей степени за счет собственных доходов путем мобилизации потенциала дополнительных поступлений.

По его словам, в результате высвобождается порядка 159 млн манатов, которые будут направлены на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по укреплению обороны и национальной безопасности Азербайджана. "Таким образом, общая сумма расходов на оборону и национальную безопасность, предусмотренная в государственном бюджете на 2025 год, достигнет 8 млрд 555 млн манатов", - подчеркнул С.Шарифов.