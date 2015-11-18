​Азербайджан сократил инвестиции в финансовый сектор

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане на долю финансового и страхового сектора пришлось 19,3 млн. манатов или 0,1% общего объема инвестиций из всех источников финансирования в основной капитал в январе-октябре 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем инвестиций в этой сфере по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 14,9%.

Отметим, что из средств, направленных в основной капитал, 53% или 6,9 млрд. манатов пришлось на долю промышленной сферы, в том числе, 45,5% или 5,96 млрд. манатов - горнорудной промышленности, 2,9% или 377,6 млн. манатов - перерабатывающей промышленности, 3,4% или 443 млн. манатов - водоснабжения, очистки и переработки отходов, 1,2% или 158,2 млн. манатов - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром. На долю строительного сектора пришлось 1,657 млрд. манатов или 12,7%, транспортного и амбарного хозяйства - 1,7 млрд. манатов или 13% средств.

За отчетный период на развитие экономической и социальной сферы из всех источников финансирования в основной капитал было направлено 13,087 млрд. манатов, из которых 8,076 млрд. манатов или 61,7% было потрачено на строительство производственных объектов, 4,151 млрд. манатов или 31,7% - объектов сферы обслуживания, 860,1 млн. манатов - жилых домов общей площадью 1,491 млн. кв. метров.

Инвестиции в государственный сектор составили 32,9%, негосударственный сектор - 67,1% общего объема инвестиций.