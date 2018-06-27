Азербайджан сменил директора в международном финансовом институте - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) назначен новый альтернативный директор по Азербайджану.

Как сообщает Report, это Тогрул Гулиев.

Он, наряду с Азербайджаном, будет выполнять аналогичные функции по Брунею, Грузии, Кыргызстану, Пакистану и Турции.

Т.Гулиев получил назначение вместо азербайджанца, альтернативного директора Руслана Рустамли. В настоящее время другим альтернативным директором в АБИИ является гражданин Пакистана Мухаммед Аслам Чаудари (Muhammad Aslam Chaudhary). Директором банка по региону является гражданин Турции Мехмет Алпер Батур.

Т.Гулиев является заместителем директора департамента сотрудничества с международными организациями министерства экономики. Директором того департамента является Р.Рустамли. 7 мая этого года он был назначен главным директором проекта "Единое управление твердыми бытовыми отходами" вместо министра труда и социального развития населения Сахиля Бабаева.

Напомним, что 29 июня 2015 года 57 стран подписали в Пекине (Китай) договор о создании АБИИ. Со стороны Азербайджана этот договор подписал министр финансов Самир Шарифов. Членство официального Баку было ратифицировано 24 июня 2016 года.