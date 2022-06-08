Азербайджан принят в члены ICIEC

Принята резолюция о членстве Азербайджана в Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), входящей в группу Исламского банка развития (IsDB).

Принята резолюция о членстве Азербайджана в Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), входящей в группу Исламского банка развития (IsDB).

Как передает Report со ссылкой на министерство экономики, резолюция была принята на 47-м ежегодном собрании Совета управляющих Исламского банка развития, которое состоялось в Шарм-эль-Шейхе, Египет, 1-4 июня.

Азербайджанскую делегацию возглавил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев. На ежегодном собрании обсуждались такие актуальные вопросы, как создание зеленой и устойчивой инфраструктуры, оживление национальных экономик для устойчивого развития и поддержка человеческого капитала.

Выступая в ходе круглого стола управляющих, первый заместитель министра экономики проинформировал о проделанной работе по развитию освобожденных территорий Азербайджана, подчеркнул важность участия международных партнеров в этой сфере, а также солидарности стран в решении существующих и потенциальных проблем в сфере глобальной энергетической и продовольственной безопасности.

В рамках мероприятия также состоялась встреча с главой Международной исламской торговой финансовой корпорации (ITFC), входящей в группу Исламского банка развития, Хани Салемом Сонболом. Стороны обсудили сотрудничество с ITFC в направлении развития освобожденных территорий Азербайджана, а также роль Корпорации в укреплении экспортного потенциала Азербайджана, была достигнута договоренность о дальнейших совместных шагах в этом направлении.

В ходе встречи Э. Алиева с вице-президентом IsDB Мансуром Мухтаром была выражена благодарность банку за поддержку нашей страны и дана высокая оценка сотрудничеству с ним. Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана, поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ), финансировании банков, энергетической и продовольственной безопасности.

На встрече с генеральным директором Международного фонда развития Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдулхамидом Аль-Халифа была представлена информация о Национальных приоритетах социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года и было отмечено, что наша страна заинтересована в сотрудничестве с международными финансовыми институтами в рамках поставленных задач, была подчеркнута необходимость расширения связей в развитии приоритетных направлений.

Отметим, что Азербайджан сотрудничает с IsDB с 1992 года. Доля страны в капитале IsDB составляет 0,1%.

Главой банка по Азербайджану является министр экономики Микаил Джаббаров, альтернативным руководителем - министр финансов Самир Шарифов.

Азербайджан также является членом Международной исламской корпорации торгового финансирования и Исламской корпорации развития частного сектора, входящей в группу IsDB.

IsDB реализовал в Азербайджане более 40 проектов на общую сумму более 1,2 миллиарда долларов.