Азербайджан принял участие в круглом столе председателей региональных центробанков

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял участие в круглом столе председателей региональных центральных банков в Тбилиси.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Азербайджан на мероприятии представил заместитель председателя ЦБА Али Ахмедов.

В рамках мероприятия прошли панельные дискуссии на темы "Региональная макроэкономическая картина", "Управление активами и резервами", "Развитие местных рынков капитала", "Искусственный интеллект и технологии в банковском деле". Али Ахмедов выступил одним из основных спикеров панели по управлению активами и резервами.

Участники обсудили новые подходы к диверсификации активов, стратегическому распределению, обеспечению ликвидности и управлению рисками, а также их значение для центральных банков региона.

Мероприятие организовали Национальный банк Грузии и J.P. Morgan. В нем приняли участие руководители центральных банков стран Европы, Кавказа, Центральной Азии и других государств региона.