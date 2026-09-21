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    Азербайджан принял участие в круглом столе председателей региональных центробанков

    Финансы
    • 21 сентября, 2026
    • 17:45
    Азербайджан принял участие в круглом столе председателей региональных центробанков

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял участие в круглом столе председателей региональных центральных банков в Тбилиси.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Азербайджан на мероприятии представил заместитель председателя ЦБА Али Ахмедов.

    В рамках мероприятия прошли панельные дискуссии на темы "Региональная макроэкономическая картина", "Управление активами и резервами", "Развитие местных рынков капитала", "Искусственный интеллект и технологии в банковском деле". Али Ахмедов выступил одним из основных спикеров панели по управлению активами и резервами.

    Участники обсудили новые подходы к диверсификации активов, стратегическому распределению, обеспечению ликвидности и управлению рисками, а также их значение для центральных банков региона.

    Мероприятие организовали Национальный банк Грузии и J.P. Morgan. В нем приняли участие руководители центральных банков стран Европы, Кавказа, Центральной Азии и других государств региона.

    Азербайджан принял участие в круглом столе председателей региональных центробанков
    Азербайджан принял участие в круглом столе председателей региональных центробанков

    Али Ахмедов Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Фото
    Azərbaycan regional mərkəzi bank sədrlərinin dəyirmi masasında iştirak edib

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