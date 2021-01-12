Азербайджан приглашен на саммит G20

На данный момент для участия в саммите приглашены 38 стран: от Азербайджана до Чада, от Дании до Лаоса, от Швеции до Зимбабве

Азербайджан получил приглашение для участия на саммите G20 («Группа двадцати»), где в 2021 году председательствует Италия.

Как передает Report со ссылкой на IPS, мероприятие пройдет в Риме 30-31 октября.

На данный момент для участия в саммите приглашены 38 стран: от Азербайджана до Чада, от Дании до Лаоса, от Швеции до Зимбабве. На встречи также приглашаются представители ООН, ЕС и основных международных валютно-финансовых институтов.

В период председательства Италии в группе ведущих экономических держав (на их долю приходятся 60% населения мира и 80% мирового ВВП), обозначены такие задачи, как обеспечение устойчивого и равноправного развития, защита окружающей среды, а также противостояние новым угрозам, в том числе таким, как санитарные кризисы. Девиз итальянского председательства - "Люди, планета, процветание".

Повестка председательства структурирована в виде 10 специализированных встреч, таких как финансы (в Венеции, 9-10 июля); инновации и исследования (в Триесте, 5-8 августа); окружающая среда, климат, энергия (в Неаполе, 22 июля), здравоохранение (в Риме, 5-6 сентября), сельское хозяйство (во Флоренции, 19-20 сентября) и др.. Помимо этих 10 специализированных встреч, будет 8 «групп взаимодействия», которые перейдут от бизнеса к гражданскому обществу, молодежи и т. д. В Италии надеются, что все мероприятия будет возможно провести в очном формате.

Глобальный саммит здравоохранения, созванный G20 вместе с ЕС в мае, будет поводом проверить, что стало с вакцинами против COVID-19. На сегодняшний день большую часть вакцин закупили богатые страны.. Европа, где проживает 13% мирового населения, закупила 51% всей продукции. Израиль с 9- миллионным населением закупает вакцины за дополнительную плату, чтобы быстро охватить все население страны.

Как отмечается в статье, это не может быть в случае Индии с населением почти в 1,4 миллиарда человек. "Даже Папа выступил с призывом распространять бесплатную вакцину в бедных странах, а также в Индии и Южной Африке (которые являются членами G20), которые обратились к Генеральной ассамблее Всемирной организации здравоохранения с просьбой о бесплатном распространении вакцины в бедных странах. Было сильное сопротивление со стороны богатых стран, которые профинансировали в размере 10 миллиардов долларов США разработку вакцин Pfizer и Moderna, реализуемых по рыночным ценам, в несколько раз выше, чем у AstraZeneca ... К тому эти две вакцины использовали новую технологию, побочные эффекты которой пока неизвестны, в отличие от AstraZeneca, в которой используется хорошо опробованная методика", - отмечается в статье.

Кроме того отмечается о создании международного альянса при участии государственного и частного секторов - Генеральный альянс по вакцинам (GAVI), задачей которого является финансирование вакцинации в 93 средних и бедных странах. "Но до финансирования еще далеко. При нынешнем положении дел к концу 2021 года вакцинации будет произведено только 30% человечества, в основном из богатых стран", - отмечает издание.

Отметим, что председательство в Группе двадцати перешло к Италии от Саудовской Аравии. Изначально в 2021 году должна была председательствовать Индия, а Италия - в 2022 году. Но в 2018 году по просьбе Нью-Дели решили поменять председательство, поскольку в 2022 году будет отмечаться 75-летняя годовщина независимости Индии.

Напомним, что постоянными членами G20 являются Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Южная Корея, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Турция. Великобритания, США и ЕС.