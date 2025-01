Азербайджан начинает сотрудничество с Японией в сфере страхования

Ассоциация cтраховщиков Азербайджана (АСА) начинает сотрудничество с престижными японскими компаниями в сфере страхования.

Ассоциация cтраховщиков Азербайджана (АСА) начинает сотрудничество с престижными японскими компаниями в сфере страхования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АСА.

По инициативе и при поддержке АСА делегация руководителей компаний по страхованию жизни и non-life страхованию посетила Токио. Цель визита заключалась в изучении инновационных технологий, цифровых решений и модели искусственного интеллекта в страховой отрасли, успешно внедренных ведущими японскими страховыми компаниями.

В рамках поездки делегация провела встречи с представителями таких известных компаний как Ichinen Holdings Ltd., PricewaterhouseCoopers (PwC), Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd., SOMPO Holdings Inc., Dai-ichi Life Insurance Company и The TOA Reinsurance Company, получив возможность ознакомиться с передовыми практиками Японии в сфере страхования и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

Особое внимание уделено деловой встрече с Тойонари Сасаки, главой Ассоциации компаний по страхованию жизни Японии и членом правления Глобальной федерации страховых ассоциаций (GFIA), в которую входит и АСА. На встрече с представителями ассоциации обсуждались перспективы развития двусторонних отношений и укрепления сотрудничества.