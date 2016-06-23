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    ​Азербайджан и Россия урегулировали проблему в связи с внедрением системы "Зеленая карта"

    Договор может быть подписан уже в ближайшее время

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Вопрос о внедрении системы "Зеленая карта" между Азербайджаном и Россией нашел свое решение. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Бюро обязательного страхования (БОС) Эльхан Гулиев.

    По его словам, российская сторона согласилась на заключение соответствующего договора: "Вопрос был несколько политизирован. Стоял вопрос о внедрении системы на всей территории Азербайджана. Более 6 месяцев велись переговоры в связи с оккупированными территориями, и вопрос решен. Руководство российского Бюро "Зеленой карты" уже в Баку и в ближайшие дни будет подписан договор". 

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