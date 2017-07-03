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    Азербайджан и Латвия подписали документ о сотрудничестве в аудиторской сфере

    Палата аудиторов Азербайджана и Ассоциацией бухгалтеров Латвии подписали меморандум о взаимопонимании
    © Report.az

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Палата аудиторов Азербайджана и Ассоциация бухгалтеров Латвии подписали меморандум о взаимопонимании.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату аудиторов.

    Председатель Палаты аудиторов Вахид Новрузов отметил, что соглашение будет иметь положительное влияние на деятельность обеих организаций, и будет иметь важное значение для обмена опытом и взаимной поддержки друг друга на международном уровне.

    Председатель Ассоциацией бухгалтеров Латвии Андрей Пономарев сказал, что в Европе проведены обширные реформы в области бухгалтерского учета, и эта область можно сказать вновь отрегулирована. Сотрудничество между азербайджанской Палатой аудиторов и Ассоциацией бухгалтеров Латвии станет традицией в будущем, добавил он.

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