Азербайджан и Бахрейн обсуждают установление корреспондентских отношений между банками

    Финансы
    • 17 ноября, 2025
    • 18:00
    В Азербайджане обсудили установление корреспондентских отношений между местными банками и крупнейшим банком Бахрейна - Arab Banking Corporation (Bank ABC).

    Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, представители Bank ABC провели встречу с руководством регулятора.

    В переговорах участвовали исполнительные директора ЦБА Фуад Исаев, Тарлан Расулов и Эльрад Сейдиев. Стороны обсудили ключевые стратегические цели финансового сектора Азербайджана, инициативы на предстоящий период, а также перспективы установления корреспондентских отношений между азербайджанскими и бахрейнскими банками.

    Особое внимание было уделено проектам, способствующим развитию межбанковских операций, а также мерам по углублению сотрудничества на рынке капитала.

    Кроме того, стороны обсудили перспективы синдикативного кредитования и возможные шаги по расширению взаимодействия в этом направлении.

    Azərbaycan banklarının Bəhreyn bankı ilə müxbir münasibətlər qurması müzakirə edilib
    Bank ABC, Central Bank of Azerbaijan discuss correspondent ties

