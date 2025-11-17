Азербайджан и Бахрейн обсуждают установление корреспондентских отношений между банками

В Азербайджане обсудили установление корреспондентских отношений между местными банками и крупнейшим банком Бахрейна - Arab Banking Corporation (Bank ABC).

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, представители Bank ABC провели встречу с руководством регулятора.

В переговорах участвовали исполнительные директора ЦБА Фуад Исаев, Тарлан Расулов и Эльрад Сейдиев. Стороны обсудили ключевые стратегические цели финансового сектора Азербайджана, инициативы на предстоящий период, а также перспективы установления корреспондентских отношений между азербайджанскими и бахрейнскими банками.

Особое внимание было уделено проектам, способствующим развитию межбанковских операций, а также мерам по углублению сотрудничества на рынке капитала.

Кроме того, стороны обсудили перспективы синдикативного кредитования и возможные шаги по расширению взаимодействия в этом направлении.