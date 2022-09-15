Азербайджан будет реализовывать совместные исследовательские проекты с Институтом CAREC

Азербайджанский научно-исследовательский институт экономики (ESRİ) совместно с Институтом Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) Азиатского банка развития (АБР) до конца этого или начала следующего года реализует нескольк

Азербайджанский научно-исследовательский институт экономики (ESRİ) совместно с Институтом Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) Азиатского банка развития (АБР) до конца этого или начала следующего года реализует несколько исследовательских проектов.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил председатель правления ESRİ Махир Гумбатов.

По его словам, эти проекты будут связаны с цифровизацией, транспортными коридорами, логистикой, облегчением торговли и наращиванием потенциала.

"Также планируется проведение совместных исследований с сотрудниками стран-членов CAREC. Из мозговых центров стран-членов к нам поступили обращения, в продолжение которых мы станем свидетелями подписания других меморандумов о взаимопонимании", - отметил председатель.

Напомним, что сегодня был подписан Меморандум о взаимопонимании между ESRİ и Институтом CAREC. Документ подписали М.Гумбатов и директор Института CAREC Сеид Шакил Шах.