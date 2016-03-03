Азад Джавадов: Периодически пополняемые вклады будут фиксироваться

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане со 2 марта полностью страхуются все вклады, размещенные в коммерческих банках страны. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

А.Джавадов отметил, что указ президента о полном страховании вкладов останется в силе в течение трех лет: "Указ действителен до марта 2019 года, после чего существует вероятность его продления. Однако закон не имеет обратной силы".

Глава ADIF также добавил, что периодически пополняемые клиентами вклады будут фиксироваться: "На сегодняшний день защищенным вкладчикам закрытых банков выплачено 93 млн. манатов. Резервы фонда составляют 40 млн. манатов".