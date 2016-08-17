​Азад Джавадов: Фонд страхования вкладов не пойдет на дополнительные заимствования

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADİF) имеет достаточно средств для компенсации средств застрахованных вкладчиков Atrabank и Кавказского банка развития и не планирует обращаться в Центробанк за дополнительным кредитом.

Об этом сообщил Report исполнительный директор ADİF Азад Джавадов.

"Количество застрахованных вкладчиков Atrabank и Кавказского банка развития, в которых произошел страховой случай, и сумма компенсационных выплат будут уточнены в течение трех дней. Но уже сегодня можно сказать, что нет нужды в дополнительных средствах. Мы заранее выделили средства в размере 20 млн. манатов трем банкам - United Credit Bank, Atrabank и Кавказскому банку развития", - сказал А.Джавадов.

Отметим, что 16 августа Бакинский административно-экономический суд №1 объявил о банкротстве ОАО Atrabank и ОАО "Кавказский банк развития" и с этой даты ADİF объявлен ликвидатором банков. Эта дата считается днем, когда произошел страховой случай. О дате и месте выплаты компенсаций вкладчикам будет объявлено спустя семь календарных дней после того, как произошел страховой случай.

Напомним, что после того как в прошлом месяце в Parabank, Kredobank, Dekabank и Zaminbank произошел страховой случай, ADİF обратился в Центробанк в целях привлечения кредита в размере 100 млн. манатов. Коллегия министерства финансов 29 июля приняла положительное решение о выделении кредита под госгарантию, после чего фонд привлек у ЦБА 22 млн. манатов.