Atabank стал победителем турнира среди банков

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ ОАО Atabank стал победителем прошедшего с 15 мая по 31 августа турнира среди банков, организованного системой денежных переводов "Золотая Корона".

Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

В настоящее время "Золотая Корона" - одна из самых популярных систем денежных переводов среди клиентов банка. По итогам турнира, продолжавшегося 24 недели, Atabank выполнил цель, поставленную системой "Золотая Корона" на 147,58%. Сотрудник Atabank получил возможность посетить Азорские острова, называемые "Маленькие Гаваи Европы".

Отметим, что денежные переводы можно осуществлять в каждом из 31 филиалов и отделений Atabank. В банке возможны переводы посредством систем Western Union, Xazri, Contact, Blizko , "Золотая Корона" и ЛИДЕР.

Функционирующий с 1993 года Atabank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со 100%-ным местным капиталом. В настоящее время сеть банка состоит из 31 филиала и отделения, 81 банкомата и 18 000 POS-терминалов в Баку и регионах республики. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам.