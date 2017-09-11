 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Atabank стал победителем турнира среди банков

    Золотая Корона - одна из самых популярных систем денежных переводов среди клиентов банка

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ ОАО Atabank стал победителем прошедшего с 15 мая по 31 августа турнира среди банков, организованного системой денежных переводов "Золотая Корона".

    Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

    В настоящее время "Золотая Корона" - одна из самых популярных систем денежных переводов среди клиентов банка. По итогам турнира, продолжавшегося 24 недели, Atabank выполнил цель, поставленную системой "Золотая Корона" на 147,58%. Сотрудник Atabank получил возможность посетить Азорские острова, называемые "Маленькие Гаваи Европы".

    Отметим, что денежные переводы можно осуществлять в каждом из 31 филиалов и отделений Atabank. В банке возможны переводы посредством систем Western Union, Xazri, Contact, Blizko , "Золотая Корона" и ЛИДЕР.

    Функционирующий с 1993 года Atabank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со 100%-ным местным капиталом. В настоящее время сеть банка состоит из 31 филиала и отделения, 81 банкомата и 18 000 POS-терминалов в Баку и регионах республики. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi