Ассоциация банков Азербайджана подала заявку на вступление в AFCA

Ассоциация банков Азербайджана (АБА) подала официальное обращение о вступлении в Азиатскую ассоциацию финансового сотрудничества (Asian Financial Cooperation Association – AFCA).

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБА.

В рамках визита в Китай руководство АБА провело деловую встречу с представителями AFCA. В переговорах приняли участие президент АБА Закир Нуриев, исполнительный директор Юнус Абдулов, главный экономист Азизага Хагвердиев и представители ведущих банков Азербайджана.

Стороны обсудили макроэкономическую ситуацию, состояние банковского сектора и перспективы сотрудничества, договорившись о расширении обмена опытом и реализации совместных проектов.

Кроме того, состоялись предварительные обсуждения о проведении одного из будущих международных мероприятий AFCA в Азербайджане. Отмечено, что подобная инициатива внесет вклад в укрепление регионального финансового сотрудничества.