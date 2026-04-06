    Ассоциация банков Азербайджана подала заявку на вступление в AFCA

    • 06 апреля, 2026
    • 12:44
    Ассоциация банков Азербайджана подала заявку на вступление в AFCA

    Ассоциация банков Азербайджана (АБА) подала официальное обращение о вступлении в Азиатскую ассоциацию финансового сотрудничества (Asian Financial Cooperation Association – AFCA).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АБА.

    В рамках визита в Китай руководство АБА провело деловую встречу с представителями AFCA. В переговорах приняли участие президент АБА Закир Нуриев, исполнительный директор Юнус Абдулов, главный экономист Азизага Хагвердиев и представители ведущих банков Азербайджана.

    Стороны обсудили макроэкономическую ситуацию, состояние банковского сектора и перспективы сотрудничества, договорившись о расширении обмена опытом и реализации совместных проектов.

    Кроме того, состоялись предварительные обсуждения о проведении одного из будущих международных мероприятий AFCA в Азербайджане. Отмечено, что подобная инициатива внесет вклад в укрепление регионального финансового сотрудничества.

    Ассоциация банков Азербайджана подала заявку на вступление в AFCA
    Ассоциация банков Азербайджана подала заявку на вступление в AFCA

    Ассоциация банков Азербайджана Азиатская ассоциация финансового сотрудничества Закир Нуриев Юнус Абдулов Банковский сектор Азербайджана Азербайджано-китайские отношения
    ABA Asiya Maliyyə Əməkdaşlıq Assosiasiyasına üzv olmaq istəyir
    Azerbaijan Banks Association seeks membership in Asian Financial Cooperation Association

