Американский банк Morgan Stanley начал штрафовать сотрудников за переписку в WhatsApp

Американский банк Morgan Stanley начал штрафовать своих сотрудников за ведение рабочей переписки в WhatsApp и других мессенджерах.

Американский банк Morgan Stanley начал штрафовать своих сотрудников за ведение рабочей переписки в WhatsApp и других мессенджерах.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Financial Times.



По данным издания, размер штрафов рассчитывается по системе баллов, учитывающей такие факторы, как количество отправленных сообщений, стаж сотрудника и наличие предупреждений об использовании мессенджеров. Самые крупные штрафы составили более 1 млн долларов США.

Согласно FT, банк вычтет назначенные штрафы либо из предыдущих бонусов, либо из будущих выплат. В Morgan Stanley ситуацию комментировать отказались.



Стало известно, что американские регуляторы требуют от банков обеспечивать надлежащее хранение сообщений сотрудников. Поэтому многие фирмы, в частности, запрещают своим сотрудникам использовать в рабочих целях личные аккаунты в мессенджерах.



В 2021 году Комиссия по ценным бумагам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами оштрафовали Morgan Stanley на 200 млн долларов США за то, что сотрудники банка использовали личные устройства в служебных целях.



Подобные штрафы тогда получили не менее 16 американских финансовых учреждений. Общая сумма штрафов составила чуть менее 2 млрд долларов США.