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Американский банк Morgan Stanley начал штрафовать сотрудников за переписку в WhatsApp

Американский банк Morgan Stanley начал штрафовать сотрудников за переписку в WhatsApp Американский банк Morgan Stanley начал штрафовать своих сотрудников за ведение рабочей переписки в WhatsApp и других мессенджерах.
Финансы
27 января 2023 г. 16:59
Американский банк Morgan Stanley начал штрафовать сотрудников за переписку в WhatsApp

Американский банк Morgan Stanley начал штрафовать своих сотрудников за ведение рабочей переписки в WhatsApp и других мессенджерах.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Financial Times.

По данным издания, размер штрафов рассчитывается по системе баллов, учитывающей такие факторы, как количество отправленных сообщений, стаж сотрудника и наличие предупреждений об использовании мессенджеров. Самые крупные штрафы составили более 1 млн долларов США.

Согласно FT, банк вычтет назначенные штрафы либо из предыдущих бонусов, либо из будущих выплат. В Morgan Stanley ситуацию комментировать отказались.

Стало известно, что американские регуляторы требуют от банков обеспечивать надлежащее хранение сообщений сотрудников. Поэтому многие фирмы, в частности, запрещают своим сотрудникам использовать в рабочих целях личные аккаунты в мессенджерах.

В 2021 году Комиссия по ценным бумагам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами оштрафовали Morgan Stanley на 200 млн долларов США за то, что сотрудники банка использовали личные устройства в служебных целях.

Подобные штрафы тогда получили не менее 16 американских финансовых учреждений. Общая сумма штрафов составила чуть менее 2 млрд долларов США.

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