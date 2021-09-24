Американские индексы выросли после решений ФРС

Фондовые индексы США уверенно выросли после решений Федеральной резервной системы в среду.

Фондовые индексы США уверенно выросли после решений Федеральной резервной системы в среду.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,48% - до 34 764,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 1,21%, до 14 052,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,21%, до 4 448,98 пункта.

ФРС по итогам заседания 21-22 сентября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. При этом регулятор допустил замедление темпов выкупа активов с рынка, если прогресс в достижении целей продолжится согласно ожиданиям. ФРС также считает возможным повышение ставки уже в 2022 году.