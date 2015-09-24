​Американские фондовые индексы выросли, европейские - снизились

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ 23 сентября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,31% и составил 16 279,89 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,2% - до 1 938,76 пунктов, Nasdaq - на 0,08% - до 4 752,7 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 1,62% - до 6 032,24 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,1% - до 4 432,83 пунктов, германский DAX - на 0,44% - до 9 612,62 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,26% и составила 1 131,60 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1186 (-0,6 %).